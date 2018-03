La lezione che la sinistra dovrebbe trarre dal voto

Ci sono alternative a sinistra? L’1,1 per cento di Potere al popolo (Pap) è un risultato dignitoso, ma non entusiasmante. Considerando che ha fatto una campagna elettorale con pochissimi soldi e quasi nessuna possibilità di farsi conoscere dagli elettori, Pap è l’unica formazione di sinistra ad aver raccolto un po’ di più di quello che ci si aspettava.

Il risultato di poco superiore al 3 per cento fa piazza pulita di due ambizioni politiche: l’idea strategica di fuoriusciti del Pd come Massimo D’Alema e Pier Lugi Bersani di ottenere un consenso tale da poter lanciare una specie di offerta pubblica di acquisto sul loro ex partito, e la speranza legittima di poter costruire una formazione di sinistra allargata che non fosse solo un cartello elettorale.

Le ambizioni di Liberi e uguali Purtroppo un discorso speculare va fatto per Liberi e uguali (Leu). Non si sono resi conto che fondere tre formazioni politiche neonate (Movimento democratico e progressista, Possibile e Sinistra italiana), e scegliere come leader Pietro Grasso (un uomo proveniente dal Pd, abbastanza estraneo alla cultura della sinistra, che non ha praticamente mai fatto politica attiva), significava tagliare il ramo su cui ci si voleva sedere.

Tutto questo fa somigliare il renzismo alla cultura politica che diceva di rottamare: la riproduzione di un ceto dirigente incapace di autocritica. Sembra che Renzi abbia imparato dai vecchi ex comunisti solo che la guida del partito non si molla.

Gli errori di Renzi C’è anche un elemento di antipatia personale verso Renzi in questa stangata: l’aver personalizzato il referendum sulla riforma costituzionale , essere stato sconfitto e non averlo riconosciuto, hanno accelerato il processo di disaffezione.

Chi non li ha votati evidentemente non la pensa allo stesso modo. Ed è forzato, se non stupido, sostenere che chi non li ha votati non li ha capiti, che ha votato con la pancia e non con la ragione, che è un ignorante e odia la scienza. Il 18,7 per cento dei voti dati al Pd (erano il 40,7 per cento alle elezioni europee del 2014) sono un’espressione di chiarezza: non ci siete piaciuti, è inutile che insistiate.

Oggi chi dice che l’antifascismo è in crisi, o si lamenta della vittoria dell’antipolitica, dovrebbe riascoltare il discorso fondativo del Pd, pronunciato da Walter Veltroni nel 2007 al Lingotto di Torino, o rileggersi il suo testo inaugurale , La nuova stagione. C’era già tutto, ovvero niente: dall’eredità dei partiti novecenteschi vista come una zavorra al mito della governabilità e della vocazione maggioritaria.

C’è un’ultima questione su cui ragionare, ed è quella della cultura politica. In questi dieci anni il disastro più grande a sinistra è stato quello culturale: il Pd, dopo essersi sbarazzato delle ideologie (quella socialista, quella comunista e quella cristianodemocratica) non è riuscito a trovare una cultura politica di riferimento.

Alla luce del disastro, c’è un dato interessante che arriva dalla vittoria di Nicola Zingaretti alla regione Lazio. L’idea di un ponte tra il Partito democratico e la sinistra, di una forza in grado di raccoglie i delusi del Pd che probabilmente alle politiche hanno votato M5s, Pap o non hanno votato, rappresenta meglio le idee degli elettori. Zingaretti è in questo momento l’unico leader credibile del Partito democratico.

Al modello di Tony Blair oggi possiamo dare la corresponsabilità di aver gettato i semi della crisi della socialdemocrazia a cui assistiamo in Europa. Ma non possiamo non riconoscere che almeno era riuscito a sviluppare una cultura politica: la terza via non era solo uno slogan, tipo la rottamazione. E accanto a sé Blair aveva intellettuali come Anthony Giddens o Timothy Garton Ash.

Il Pd nemmeno quello. Non c’è un intellettuale, una rivista di riferimento, un libro, un’associazione, che sia stata importante nella costruzione della sua identità. Chi aveva sperato in un grande partito capace di elaborare strumenti per interpretare la contemporaneità per poi cambiarla, rimane inappellabilmente deluso.

La sconfitta più clamorosa per la sinistra è stata quella subita sul piano dell’egemonia culturale. Forse la prossima volta, invece di preparare le slide, si può dare un’occhiata ai Quaderni del carcere di Antonio Gramsci.