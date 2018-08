L’Italia tra sovranismo, nazionalismo e patriottismo

Dall’altra parte c’è il caso europeo, che in questa renaissance nazionalistica ha una storia a parte. Ma anche qui, occorre stare attenti a non confondere i fenomeni. Per non indulgere in facili equazioni concettuali, Marco Bascetta sul Manifesto del 14 agosto ha scritto :

Da qualche tempo nel dibattito politico si parla di identitarismo, di sovranismo, di comunitarismo. Da una parte c’è la crisi planetaria delle democrazie liberali, che fa emergere nuove o desuete categorie per ragionare intorno ai concetti di nazione, stato, patria – anche se c’è chi ragiona laicamente sull’identità nazionale come invenzione. Per esempio il New York Times in un video realizzato da Max Fisher e tradotto da Internazionale.

‘Sovranismo’ non è una forma politica dotata di autonomia e stabilità. Si tratta dell’insieme di proiezioni ideologiche, politiche protezioniste e statalismo che lavorano, dentro la crisi dell’Unione europea, per il ritorno del nazionalismo nel vecchio continente. E cosa questo potrebbe comportare sarebbe preferibile non doverlo andare a verificare.

Non è un caso che nella versione italiana di questo dibattito ci si ritrovi ad avere a che fare con concetti nuovi e problematici come “autorazzismo”, un termine usato molto nell’universo culturale di destra per indicare chi non si rispecchia in un vigoroso nazionalismo o in un acritico orgoglio di patria.

Il nazionalismo italiano, per la sua storia, assume una forma ancora più peculiare, dato che al governo c’è un partito come la Lega che, nato come federalista e secessionista, oggi sta capitalizzando l’immaginario neofascista sulla nazione intesa come sangue e suolo.

In Italia sono usciti diversi testi importanti. In L’italiano. Il carattere nazionale come storia e come invenzione Giulio Bollati faceva i conti con la riflessione critica che ha accompagnato per secoli la definizione della comunità italiana, da Machiavelli a Leopardi a Gobetti a Gramsci: come se all’immobilismo e al trasformismo secolari, gli intellettuali italiani, esiliati o perseguitati, dovessero sempre reagire con un surplus di analisi sulle cause e sulle speranze invece di poter contribuire fattivamente alla costruzione politica di uno stato.

In Per amore della patria Maurizio Viroli è meno disfattista. Nel suo libro lo studioso di teoria politica prova a tracciare una differenza tra nazionalismo e patriottismo democratico. Il primo spesso è stato il brodo culturale che ha favorito il ritorno all’autoritarismo. Il secondo affonda le sue radici nella civiltà romana e arriva fino a Simone Weil (“Per lei l’amore di patria è caritas”), passando per il patriottismo costituzionale americano e la Resistenza. Per Viroli troviamo da una parte la filosofia di Johann Gottfried Herder e la sua idea di nazione, il cui valore prioritario è una tradizione culturale etnica; dall’altra quella di Johann Gottlieb Fichte, in cui l’appartenenza alla comunità non è mai scissa dall’ambizione alla libertà.

In L’identità italiana Ernesto Galli Della Loggia ha sottolineato che in Italia è avvenuto “un fatto decisivo: la tendenziale cesura tra l’identità nazionale e l’identità italiana, cioè tra il modo di nascita e di essere dello stato nazionale e il passato storico del paese, divenuto la sua natura”. Ed elencava una serie di fattori che hanno ritardato gli interventi per ricucire questa cesura: l’individualismo, il familismo, il clanismo, il municipalismo, (ancora) il trasformismo, i divari tra nord e sud, lo scetticismo nei confronti dello stato, la vischiosità delle oligarchie.

Si è ricominciato a parlare di una memoria comune che doveva mettere insieme le stragi fasciste con le foibe, in una versione aggiornata del famoso discorso di Luciano Violante sui ragazzi di Salò quando si insediò alla camera . E si è lasciato a una vulgata semplificatrice ed edulcorata il compito di riflettere sulla storia italiana: il caso più clamoroso è stato forse il lunghissimo monologo-lezione di Roberto Benigni a Sanremo sull’inno di Mameli. Venticinque minuti di esemplare invenzione di una tradizione (come avrebbe scritto Eric Hobsbawm), che il giorno dopo lo storico Alberto Mario Banti smontava passaggio per passaggio .

Il libro dello storico britannico Ian Campbell, Il massacro di Addis Abeba, mostra ancora una volta la sistematica violenza del colonialismo italiano (“L’invasione italiana dell’Etiopia si distinse per la sua ferocia e brutalità”, esordisce Campbell nel primo capitolo, per poi ricostruire con un’enorme mole di dati ogni fase della violenza coloniale), ma per contrasto rivela anche come le stragi di Addis Abeba e Debra Libanos nel 1937 – una carneficina indiscriminata con migliaia di vittime civili, tra cui moltissimi anziani e bambini, causata dalla rappresaglia per l’attentato al viceré Rodolfo Graziani – non siano per nulla parte del patrimonio pubblico, nonostante il lavoro decennale degli storici. Qualche anno fa, in memoria di Graziani è stato addirittura costruito un mausoleo ad Affile, nel Lazio, che nonostante l’indignazione di molti abitanti e politici, è ancora lì. Così come il sindaco di Affile, Ercole Viri, condannato a otto mesi per apologia di fascismo proprio a causa di quel mausoleo, ma rieletto alle ultime elezioni.

La verità è che nella lunga invenzione dell’identità italiana si è inserita anche la mitologia del buon italiano. Anche qui, nonostante siano usciti testi importanti come Italiani, brava gente? di Angelo Del Boca, Il mito del bravo italiano di David Bidussa, e Il cattivo tedesco e il bravo italiano di Filippo Focardi, vediamo che spesso la politica del nostro paese non riesce ad avere una consapevolezza del passato, e si consola usando piccoli miti sull’italianità sempre più regressivi, identitari e tossici. Mentre, come dice lo storico Carlo Greppi, forse occorrerebbe cominciare a parlare di appartenenza e non di identità.