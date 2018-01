C’era una volta in India un principe gay

“E così il principe gay spalancò le porte del suo palazzo dorato e diede rifugio a tutti gli omosessuali del regno che si trovavano in difficoltà”. Sembra il lieto fine di una favola molto moderna, ma è successo davvero.

Il principe in questione si chiama Manvendra Singh Gohil ed è figlio del maharaja di Rajpipla, un regno nell’India occidentale abolito nel 1971. Mantenendo una promessa fatta quasi dieci anni fa, nei giorni scorsi Manvendra ha inaugurato un centro di accoglienza per gay, lesbiche e transessuali costruito nei giardini antistanti il palazzo reale della sua famiglia. Il centro è gestito dalla Lakshya trust, l’associazione di attivisti lgbt che il principe ha fondato oltre dieci anni fa, e ospiterà persone cacciate di casa per via del loro orientamento sessuale o identità di genere, offrendogli protezione finanziaria e assistenza sociale.

Strada in salita

Per la comunità lbgt dell’India, paese dove l’omosessualità resta ancora un reato, la storia di Manvendra ha effettivamente il sapore di una favola. Nel 2006 la notizia del suo coming out ha fatto il giro del mondo, tanto che è stato ospite del talk show di Oprah Winfrey e uno dei protagonisti di Undercover princes trasmesso da Bbc3.

A 52 anni, oggi Manvendra è amato dal pubblico ed è considerato un importante punto di riferimento per gli omosessuali indiani. Ma, per quello che i mezzi d’informazione hanno ribattezzato “il primo principe gay”, la strada è cominciata in salita.

Primo in linea di successione per assumere il titolo onorifico del padre, Manvendra ha avuto un’infanzia solitaria e ha ricevuto un’educazione conservatrice. Ha raccontato che i suoi genitori erano sempre assenti ed è stato allevato da un gruppo di domestici. A otto anni si è reso conto che quella che lui considerava sua madre era in realtà la governante.

Nel 2006, dopo il fallimento del suo primo matrimonio, i genitori ne avevano già combinato un secondo con un’altra discendente dell’aristocrazia indiana. Ma un grave esaurimento nervoso di Manvendra aveva fatto naufragare i loro piani: il principe non aveva più retto e aveva confidato ai genitori di essere omosessuale. E non si era fermato lì. Contravvenendo agli ordini di suo padre di mantenere segreto il suo orientamento sessuale, come avevano fatto in passato altri principi e re, lui ha fatto l’esatto contrario: un coming out sui giornali.

Il padre e sua moglie l’hanno pubblicamente diseredato e per anni non hanno più avuto rapporti con lui, ma per Manvendra è cominciata l’ascesa come icona gay nell’omofoba India. Rajpipla, la sua città, è diventata un polo del movimento lgbt indiano: è qui che si è svolta la prima conferenza sull’omossessualità del paese ed è sempre qui che è stato girato Yours emotionally, il primo film indiano a tematica gay. E ora il principe è impegnato in prima linea per il riconoscimento dei diritti per le persone lgbt.