La prima settimana non è andata poi così male. Il 9 marzo le famiglie italiane si sono fermate e si sono chiuse in casa, come avevano già fatto quelle delle regioni più colpite dal coronavirus. Per la chiusura della scuola la preoccupazione dei genitori era stata diluita dall’ingenua esultanza dei più piccoli, che aspettavano la notizia da settimane.

“Speriamo che il virus arrivi presto anche a Roma”, mi aveva svelato con raggelante candore mia figlia verso fine febbraio, il giorno prima di un’interrogazione che la preoccupava. Poi hanno chiuso i negozi e infine i parchi. E il nostro spazio vitale si è gradualmente ritirato fino a includere solo la nostra casa e qualche veloce sortita al supermercato o in farmacia.

Molti di noi hanno vissuto le prime ventiquattr’ore del blocco in uno stato di incredulità: affacciarsi dalla finestra e vedere le strade deserte sembrava guardare una scena di un film distopico. O al limite uno dei video che fino a poco tempo prima avevano raccontato il mostruoso contagio a Wuhan.

La luna di miele non durerà

A poco a poco, però, rassicurati dall’effetto nido che ci ha offerto casa nostra rispetto a un mondo esterno minaccioso e infestato, abbiamo riscoperto le piccole gioie domestiche: le torte fatte in casa, le serie di Netflix, i giochi in scatola. Qualcuno di noi ha finalmente avuto il tempo di aprire quei cassetti che aspettavano di essere messi in ordine da mesi. E poi sono nate le nuove abitudini per mantenere viva la socialità: i flashmob musicali dal balcone, gli aperitivi su Skype e i disegni con l’arcobaleno dei bambini appesi alle finestre. Alla fine la prima settimana non è andata poi così male.

Ma l’effetto luna di miele non può durare a lungo. La novità di restare dentro casa e godere di un ritmo di vita iper rallentato tra un po’ non sarà più una novità e il sapore idilliaco di questa esperienza lascerà spazio a forme di alienazione. Me ne accorgo già dai post sui social network, ormai unico spazio dove possiamo saggiare l’aria che tira lì fuori. Accanto agli hashtag #iorestoacasa e #andràtuttobene, leggo i primi sfoghi verso chi esce di casa, verso i medici che si fanno i selfie o verso i furbetti che fanno jogging non autorizzato.

Ieri il mio compagno, mentre faceva la fila davanti al mercato, ha sentito un grido pervadere la via: “E chiudi quella finestra quando suoni la chitarra, che dai fastidio!”. Mentre un amico ha visto una donna al telefono sotto casa sua a cui hanno urlato: “Ma falle a casa le telefonate, brutta stronza!”. L’idillio comincia a scricchiolare. Con i vicini e anche a casa: se all’inizio era un piacere passare tutto quel tempo libero con i figli, la prolungata mancanza di spazio personale sta facendo aumentare il nervosismo.