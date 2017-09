I Foo Fighters vanno col pilota automatico

Foo Fighters, La dee da

Dave Grohl è un abile comunicatore. Ha saputo costruire una solida reputazione attorno alla sua band, i Foo Fighters, grazie alla sua instancabile attività dal vivo e a un’estetica da “working class hero” springsteeniano. Grohl è simpatico, sorridente e disponibile ed è difficile volergli male. Partendo da questi presupposti, però, non si può negare una cosa: la musica dei Foo Fighters negli ultimi anni ha perso smalto.

Presentando il nuovo album Concrete and gold, Grohl ha dichiarato che suona “come gli Slayer che fanno Pet sounds”. Ma non è così. Concrete and gold è il classico disco dei Foo Fighters, con una schiera di ospiti illustri (da Justin Timberlake a Paul McCartney, che suona la batteria in Sunday rain) e un produttore importante (Greg Kurstin). Il problema è che queste canzoni non hanno la stessa qualità dei brani pubblicati in passato dalla band statunitense. E non c’è neanche l’ombra di arrangiamenti che facciano venire in mente il capolavoro dei Beach Boys.

La cavalcata Run, che ha una struttura interessante, è l’unico pezzo che riesce a stare un po’ in equilibrio tra Tom Araya e Brian Wilson, mentre La Dee da ha delle progressioni niente male. Make it right, con quei coretti alla Helter skelter e le chitarre blueseggianti, è troppo telefonata. Il singolo The sky is a neighborhood ha un sontuoso arrangiamento alla Led Zeppelin, ma gira a vuoto per la mancanza di una melodia all’altezza.

Concrete and gold è un onesto disco di rock’n’roll, ma è fatto con il pilota automatico. Da una band come i Foo Fighters è giusto aspettarsi più qualità, o perlomeno più voglia di rischiare. Forse qualche stroncatura in più non farebbe male a Grohl, lo spingerebbe a scrivere pezzi più originali.