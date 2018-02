Com’è un concerto di Kendrick Lamar

La musica americana è fatta anche di grandi narrazioni sociali. Bob Dylan ha dato voce ai movimenti per i diritti civili negli anni sessanta, Bruce Springsteen ha raccontato la deindustrializzazione nelle città di provincia e la crisi della classe media negli anni settanta e ottanta, Grandmaster flash e gli N.W.A. hanno fatto scoprire al resto del mondo le storie dei ghetti di New York e di Los Angeles.

Nel 2018 nessuno riesce a raccontare gli Stati Uniti meglio di Kendrick Lamar, il rapper trentenne di Compton, Los Angeles. La vita delle periferie statunitensi, la violenza delle gang e quella della polizia contro i neri, il razzismo e la fine della presidenza Obama: l’hip hop di Lamar è una cartina di tornasole dell’America contemporanea.

Il 23 febbraio ad Amsterdam, durante il suo concerto allo Ziggo Dome, Lamar ha condensato questo grande affresco in un’ora e mezza, dandogli un tocco pop quasi patinato, in grado di rendere il messaggio accattivante. Ha fatto politica facendo una festa. E ha fatto aumentare il rimpianto per noi italiani, che quest’anno non lo vedremo dal vivo nel nostro paese.

L’identità nera sul palco

Sono le nove quando Lamar sale sul palco, dopo l’ottimo concerto della spalla (chiamarlo così è molto riduttivo) James Blake. Prima dell’inizio, sui tre megaschermi sul palco comincia The Damn legend of Kung Fu Kenny, una specie di (surreale) film di arti marziali con protagonista lo stesso Lamar (Kung Fu Kenny è un suo alter ego, ispirato a una personaggio di Colpo grosso al drago rosso).

Il video dura pochi minuti e Lamar, avvolto dal fumo, appare su una pedana da sotto il palco. È inginocchiato e tiene lo sguardo basso per almeno un minuto. È vestito con un lungo camicione bianco che somiglia a una tunica e ha i capelli raccolti. Mentre il rapper continua a guardare in basso, parte l’intro del primo brano in scaletta, Dna: è un’audio preso da una trasmissione di Fox News, nel quale le persone in studio criticano aspramente Lamar e dicono che “l’hip hop in questi anni ha fatto più danni ai giovani afroamericani del razzismo”.

La risposta di Lamar è nelle strofe di Dna: “I got loyalty, got royalty inside my dna (Ho lealtà, la nobiltà è nel mio dna)”. Dna, come tante canzoni di Lamar, affronta l’identità nera in modo complesso, celebrandola senza tralasciare i suoi lati oscuri (la violenza delle gang prima di tutto).

Minimalismo e magnetismo

La prima cosa che colpisce appena comincia il live è il pubblico: ovviamente la maggioranza delle persone sono bianche ed europee, eppure sanno i testi a memoria, saltano e ballano, soprattutto nel parterre. Visti dal primo anello (dove mi trovavo io) sono una specie di spettacolo nello spettacolo. L’altra cosa che si nota è che Kendrick Lamar è da solo sul palco. La band c’è, ma quasi non si vede, perché è sul lato destro del palco, in basso, come se fosse un’orchestra nella buca del teatro. La scenografia è minimalista, megaschermi a parte. Ogni tanto sale sul palco una ballerina e nient’altro. A tenere la scena ci pensa lui, con il suo flow impeccabile e un magnetismo totale, che non ha bisogno di alcun gesto plateale, di alcuna ruffianeria verso il pubblico.

Il concerto è una specie greatest hits dal ritmo serrato. Quasi non ci sono pause tra una canzone e l’altra. La maggior parte dei brani fanno parte dell’ultimo album – Damn – ma anche il primo disco – Good kid, M.A.A.D city, il più autobiografico della carriera di Lamar – è ben rappresentato: Swimming pools e Bitch, don’t kill my vibe sono tra i momenti più intensi della serata. I brani del capolavoro To pimp a butterfly sono solo due: King Kunta e Alright, diventata un inno del movimento Black lives matters.

Nella prima parte della scaletta c’è spazio anche per due cover: Goosebumps di Travis Scott, uno dei più importanti “trapper” contemporanei, e Collard greens di ScHoolboy Q. Non mancano i singoloni come Loyalty, dove c’è Rihanna (la sua voce è ovviamente registrata). Per cantare Lust e Money trees, altro brano di Good kid, M.A.A.D city, Lamar s’infila dentro a una gabbia che spunta al centro della platea, in uno dei momenti più smaccatamente pop del concerto.

Lo Ziggo Dome

Non si può non dire qualcosa sullo Ziggo Dome, la struttura che ha ospitato il concerto: un’arena coperta da circa 17mila posti con un’ottima visibilità e un’acustica perfetta, a cinque minuti dalla fermata della metropolitana. Trovarle un difetto, anche volendo, è impossibile.