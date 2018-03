Il pop sperimentale degli Young Fathers

Young Fathers, Toy

Un paio d’anni fa, quando Danny Boyle ha cominciato a girare Trainspotting 2, doveva scegliere una canzone che fosse “il battito cardiaco del film”, come l’ha definita lui. Quello che Born slippy era stata per Trainspotting, per capirci. La sua scelta è caduta su Only God knows degli Young Fathers. Boyle non sarà il più grande regista vivente, però di musica ne capisce.

Non è stato solo il regista scozzese ad accorgersi degli Young Fathers, band di Edimburgo che ha radici anche in Nigeria e Liberia. Infatti nel 2014 il gruppo ha vinto il Mercury Prize, il riconoscimento musicale assegnato ogni anno al miglior album britannico o irlandese (in questi anni sono stati premiati, tra gli altri, James Blake, Skepta e Sampha).

Insomma, gli Young Fathers non sono certo degli sprovveduti. Eppure dalle nostre parti non sembrano ancora aver raccolto l’attenzione che meritano. Se volete mettervi in pari, sfruttate l’occasione e ascoltatevi Cocoa sugar, il loro terzo album appena uscito. È forse il loro disco più pop ed è un po’ più accessibile del precedente White men are black men too.

Il pregio principale degli Young Fathers è la loro padronanza dei generi: in questo disco si spazia dai Tv On The Radio (nell’ottima Wow) al gospel del singolo Lord, all’hip hop di Holy ghost fino ai Radiohead di Toy e ai Massive Attack di Turn, una band alla quale non a caso gli Young Fathers hanno fatto da spalla in tour. E in un certo senso ne hanno raccolto l’eredità.