Meraviglie dall’Australia

Negli ultimi anni, l’unico artista pop che ho scoperto prima che fosse famoso dalle nostre parti è l’australiana Courtney Barnett. È speciale. Sono pure andato ad Amsterdam, al leggendario Paradiso, per sentirla in concerto e ne è valsa molto la pena. È una di quelle artiste che si prendono cura di tutta la filiera dei suoi dischi: la casa discografica è sua, la produzione è sua, i disegni di copertina sono suoi, ecc ecc. Il suo primo album da sola, Sometimes I sit and think, and sometimes I just sit (2015), è musica molto potente e testi molto divertenti. Anche i video sono tutti spassosi. Quello della #canzonedelgiorno illustra assai bene il testo. Courtney Barnett ha appena compiuto trent’anni, e pubblica dischi da più di quattro: oltre a essere una brava artista è un modello imprenditoriale. Auguri!