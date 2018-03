Gli Editors raccontano il nuovo album Violence

Violence, prodotto da Leo Abrahams e da Benjamin John Power del duo elettronico Fuck Buttons, in un certo senso è un disco politico, anche se gli Editors non sarebbero d’accordo con questa definizione. Gran parte dei brani che lo compongono sono un inno all’intimismo, al chiudersi dentro una stanza insieme alle persone che amiamo perché il mondo esterno è diventato troppo cupo (non a caso una canzone s’intitola Darkness at the door).

Tom Smith, Justin Lockey e Elliott Williams si siedono e guardano fuori dalla finestra. Siamo nel bar all’ultimo piano di un hotel nel centro di Roma e fuori ormai è buio. Il cantante, chitarrista e tastierista degli Editors sono in Italia per presentare il loro sesto album, Violence. Sono in piena fase promozionale, tra interviste e impegni televisivi. Ma nonostante questo, hanno voglia di parlare di Violence, un disco nel quale proseguono la loro strada verso il pop elettronico.

A cosa vi siete ispirati per comporre le canzoni di Violence?

L’album è radicato nel mondo contemporaneo, ma non è un disco politico nel senso classico del termine: non contiene messaggi o slogan. Le canzoni descrivono il modo in cui veniamo bombardati continuamente dalle notizie, dalle opinioni, dalle immagini. Anche questa è violenza. L’unica cosa che ci viene spontaneo dire, in mezzo a tutta la confusione che ci circonda, è: ‘Chiudiamo le tende e stiamo insieme’. Per questo il disco s’intitola Violence.

Il disco è stato registrato in tre fasi. Come sono andate le cose?

Abbiamo cominciato a lavorare sui pezzi da soli nei pressi di Oxford, in una piccola baracca che avevamo attrezzato come studio. Lavoravamo dalla mattina alla sera, con orari da ufficio, e tornavano a casa a mangiare. Nel disco precedente, In dreams, avevamo registrato i brani in una condizione di quasi isolamento a Crear, in Scozia. Stavolta eravamo più immersi nella vita quotidiana.

Stavolta però non avete fatto tutto da soli. Com’è nata l’idea di coinvolgere Leo Abrahams e Benjamin John Power?

L’anno scorso abbiamo ascoltato molto l’album World eater di Blanck Mass, il progetto parallelo di Benjamin John Power. Ci piaceva molto quell’elettronica un po’ dark e fuori di testa. Così abbiamo deciso di telefonargli. Benjamin ci ha convinto ad avere un approccio diverso alle nostre canzoni, molto più diretto e moderno. Eravamo abituati a suonare elettronica con uno spirito anni ottanta, quasi alla Donna Summer. Dopo aver lavorato con Power, in pratica ci siamo trovati in mano due dischi diversi uno dall’altro. Ci serviva una terza persona in grado di fare una sintesi tra le due cose. Così abbiamo chiamato Leo Abraham. Eravamo abituati a lavorare con persone più grandi di noi, come Flood e Jacknife Lee, mentre Leo è più giovane di noi e ha un approccio più da musicista. Ci siamo trovati bene. Alla fine delle prime registrazioni è sopravvissuta solo Belong, il brano che chiude il disco.

Perché avete scelto Magazine come primo singolo? È un pezzo atipico per voi…

È un brano esplosivo, eccitante. L’abbiamo testato dal vivo prima di registrarlo e andava sempre molto bene. Di solito quando fai un pezzo nuovo ai festival la gente va subito al bar. Ma con questo pezzo non succedeva e abbiamo capito che aveva qualcosa di speciale.