Il viaggio nella Brexit dei The Good The Bad and The Queen

The Good The Bad and The Queen, The truce of twilight

In uno dei brani di Merrie land, il secondo disco dei The Good The Bad and The Queen, Damon Albarn immagina di guardare il mare. E cosa vede? Della spazzatura tornare a galla. In un altro pezzo guarda la Union Jack, la bandiera britannica, e gli sembra vecchia e triste. Il nuovo disco del “supegruppo” di Albarn – nel quale il leader di Blur e Gorillaz è affiancato da Paul Simonon (Clash), Tony Allen (Fela Kuti e non solo) e Simon Tong (The Verve) – è pieno di queste immagini un po’ malinconiche e crepuscolari, che raccontano un paese diviso ed esprimono nostalgia per un passato lontano (l’utopia medievale della “Merry England” viene evocata fin dal titolo del disco).

La scintilla che ha fatto nascere i nuovi brani è stato il referendum sulla Brexit del giugno 2016. C’era da aspettarselo un disco simile da Albarn, che resta uno degli autori di musica pop più acuti e imprevedibili del Regno Unito e non poteva farsi sfuggire l’occasione di commentare musicalmente un avvenimento così importante.

Merrie land, prodotto da un peso massimo come Tony Visconti, è una lettera d’amore al Regno Unito, scritta con sbilenco patriottismo. I pezzi sono nati durante una session a Blackpool, nel nord dell’Inghilterra, dove il 67 per cento della gente ha votato leave. Ad affiancare la voce di Albarn (che più invecchia più migliora) ci sono tastiere e un organetto un po’ circense, che a tratti evoca atmosfere simili agli Specials di Ghost town, oltre alla batteria impeccabile di Tony Allen (78 anni, non li dimostra) e al basso pulsante di Paul Simonon. Le chitarre di Simon Tong invece sono un po’ più nascoste. Nel complesso il disco suona quasi folk e rurale, quasi come se volesse raccontare la storia dal punto di vista delle piccole città britanniche e non dalla solita prospettiva londinese.

Il brano d’apertura, Merrie land, è il manifesto del disco e dice già tutto nelle prime strofe con grande poesia e un po’ di tristezza: “If you’re leaving please still say goodbye” (Per favore se te ne vai, dimmi lo stesso arrivederci). Il pezzo ha una struttura interessante, lontana dal cliché strofa ritornello, e per scriverlo Albarn ha preso in prestito il metodo di Lou Reed. Altri brani, come Gun to the head (che nel finale cita spudoratamente A day in the life dei Beatles), sono più giocosi e piacerebbero a Ray Davies (The village green preservation society del resto ha raccontato la Brexit prima della Brexit). A tratti ci sono dei momenti quasi horror, come nella splendida The truce of twilight, che evoca antichi riti della contea di Dorset e dà all’album un tono se possibile ancora più cupo.

Merrie land è un po’ il Modern life is rubbish del 2018. È il disco più simile allo spirito dei primi Blur che Albarn abbia pubblicato negli ultimi anni. Ovviamente racconte le cose da una prospettiva più matura e complessa, e non ha sicuramente la brillantezza melodica di una volta, ma è l’album che finora ha raccontato meglio il Regno Unito post Brexit. Più Damon Albarn, meno Boris Johnson. Per favore.