Qualche buon motivo per andare a vedere i Low dal vivo

La musica dei Low, classificata come slowcore, un genere caratterizzato da arrangiamenti minimalisti, ritmi lenti e tematiche tristi, è nata un po’ anche dalle ceneri del grunge, anche se i riferimenti della band sono altri (i Galaxie 500 , per fare un nome). Non è un caso quindi che quella piccola radio li abbia scelti per commentare un avvenimento così traumatico per la musica mondiale come la morte di Cobain.

Alan Sparhawk, cantante, chitarrista e fondatore della band insieme alla moglie Mimi Parker, ha raccontato per la prima volta questa storia al Guardian anni fa, ma gli piace ricordarla per far capire quanto arrivi da lontano lo strano successo della sua band. Un gruppo che ha sempre fatto una musica ostica, triste, eppure così toccante e catartica, costruendo il successo un mattone alla volta, a partire da una lunga gavetta sui palchi statunitensi.

Sparhawk parla al telefono dalla sua casa di Duluth, in Minnesota, nel freddo nord degli Stati Uniti. In questa città che si affaccia sul lago Superiore ed è circondata da fabbriche che fanno legno, prodotti tessili e petrolchimici, nel 1941 nacque Bob Dylan. Parlando del lago nella sua autobiografia Chronicles, Dylan ha scritto: “La gente diceva che andare in quelle acque profonde era come una condanna a morte”.

Che impressione vi ha fatto l’accoglienza a Double negative? Vi aspettavate un successo del genere di pubblico e critica?

In realtà pensavamo che il disco non sarebbe stato accolto tanto bene. Eravamo convinti che non sarebbe stato capito. La reazione dei giornalisti e del pubblico ai concerti ci ha molto sorpreso. Double negative è molto diverso dal passato e pensavo che molti fan si sarebbero sentiti traditi.

Per la prima volta nella vostra carriera avete fatto un album dominato dall’elettronica. Com’è nata questa idea?

Avevamo già sperimentato con drum machine e loop vocali, in particolare nel disco precedente, Ones and sixes, ma stavolta siamo andati oltre, avventurandoci in un territorio nuovo. Abbiamo cercato in un certo senso di fare a pezzi alcuni elementi tipici della nostra musica, come le parti cantate, e di saturarli con la distorsione. In questo ci ha aiutato anche il produttore BJ Burton, che ci ha incoraggiato ad andare in questa direzione. Volevamo esplorare lo studio di registrazione, usarlo come una tavolozza dei colori. BJ Burton è un ottimo ingegnere del suono, ha permesso di trasformare molte delle nostre improvvisazioni in idee concrete ed è stato fondamentale nella fase di mixaggio.

I testi dei nuovi brani sono apocalittici, ma contengono anche un messaggio di speranza. Double negative è un disco politico?

È un disco sulla crisi del mondo. Mentre scrivevamo i pezzi la realtà politica attorno a noi, a partire dall’elezione di Donald Trump, ci ha influenzato molto. Scrivere canzoni è un processo strano: alcune cose sono intenzionali, ma gran parte del lavoro consiste nel far parlare il proprio subconscio, nel ripartire ogni volta da zero. Alla base di Double negative c’è frustrazione, caos, difficoltà a capire quello che sta succedendo intorno a noi. Ma spero che in fondo questo disco venga considerato positivo, perché accettare l’oscurità che ci circonda è spesso il primo passo per risolvere i problemi.

Non dev’essere semplice portare queste canzoni dal vivo con chitarra, basso e batteria. Come avete fatto?

Nella maggior parte dei casi abbiamo cercato di semplificare il più possibile gli arrangiamenti, mantenendo la struttura dei brani realizzati in studio. In altri casi abbiamo cambiato completamente l’arrangiamento per adattarlo a noi tre sul palco (attualmente della band fa parte anche il bassista Steve Garrington, ndr). Del resto avevamo suonato alcuni pezzi in concerto già prima di entrare in studio, quindi è bastato riportarli alla loro forma originale. Ma non ce la sentiamo di portare i sintetizzatori sul palco, per ora.

Avete ascoltato molta musica elettronica prima di registrare Double negative? Cosa sentite di solito nei momenti di pausa?

Ascoltiamo sempre un sacco di reggae degli anni sessanta e settanta e di dub. Ogni tanto mi documento e cerco di recuperare le nuove uscite. Nel 2018 mi è piaciuta molto la cantautrice Mitski per esempio. Trovo fantastici gli Sleaford Mods. Ultimamente con mio figlio mi sono appassionato a Childish Gambino e ad altri dischi rap e ho cercato di riprodurre i brani con la mia chitarra.

Che rapporto c’è la tra vostra fede mormone e la musica?

La religione dà una lingua al senso spirituale delle persone. È alla base di tutto: la salute, la consapevolezza di se stessi, il modo di stare con gli altri. La musica è qualcosa che Dio ha messo nel mondo come un piccolo dono per restare uniti tra di noi.

Hai mai sentito un contrasto tra la tua fede e lo stile di vita del musicista?

No, non mi sono mai sentito a disagio a causa della vita che faccio. Non sono un perfetto praticante, e in passato ho avuto i miei eccessi, ma so darmi un limite. Tutti quelli che stanno nella musica se esagerano durano poco. Finiranno malati, in galera, oppure morti. Ma il rock’n’roll, perlomeno come lo viviamo noi ora, non è così decadente come si fantastica.