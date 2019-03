Karen O e Danger Mouse sono una bella coppia

Karen O & Danger Mouse, Ministry

Karen O (ai più nota come la cantante dei newyorchesi Yeah Yeah Yeahs) e Danger Mouse (musicista, produttore di Jay-Z, Gorillaz, e non solo, anima del progetto Gnarls Barkley e dei Broken Bells) se la intendono parecchio. Hanno fatto un disco insieme che s’intitola Lux prima. E che si apre con un brano di nove minuti dall’introduzione orchestrale di tre minuti, arrangiato come sarebbe piaciuto a Phil Spector. Ma questa non è l’unica scelta coraggiosa che hanno fatto nell’album.

Lux prima è un disco vario, che frulla insieme tanti generi. Ministry per esempio ha un po’ dell’epicità dei Portishead di Glory box (anche se non raggiunge le stesse vette di bellezza, non mi fraintendete). Altrove invece i ritmi si fanno più vicini alla disco (Turn the light) e al rock’n’roll (Woman). C’è perfino spazio per un po’ di elettronica, come nella conclusiva e oscura Nox lumina.

Danger Mouse ha dato alla voce di Karen O quella classicità che le mancava. Lei ci ha semplicemente ricordato il suo talento, che non si esprimeva in questo modo da un po’ di tempo. Tutte le canzoni di Lux prima sono potenziali singoli e la classe non manca, anche se difettano un po’ di originalità. Ma l’esperimento è riuscito. Perché non ne fanno un altro?