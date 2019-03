Ciao, io sono Flume

Flume, How to build a relationship

Alla base del nuovo mixtape di Flume c’è una splendida caoticità, che rende la sua musica più interessante e imprevedibile del solito. A tre anni di distanza dall’ottimo Skin, vincitore di un Grammy per il miglior disco dance, il 20 marzo il producer australiano ha pubblicato una raccolti di brani nuovi, intitolata Hi this is Flume.

I pezzi del mixtape sono molto brevi: la maggior parte resta attorno o addirittura sotto i due minuti e il disco dura in tutto solo 38 minuti, cono suoni super compressi e ritmiche quasi dubstep. Anche la scelta degli ospiti non è casuale: in How to build a relationship (al minuto 16:25 del video qui sotto) c’è JPEGMAFIA , rapper di Baltimora che sull’estetica grezza e senza filtri. Altri brani sono invece più eterei e raffinati, come il remix di Is it cold in the water? di SOPHIE e l’orientaleggiante Jewel, che sembra arrivare dal deserto del Sahara.

Hi this is Flume è il disco più psichedelico della carriera del musicista australiano. E lo si può apprezzare ancora di più guardando il video di 42 minuti pubblicato in contemporanea con il disco e diretto da Jonathan Zawada. Un onirico viaggio on the road attraverso il deserto, amfetaminico come le canzoni che l’hanno ispirato.