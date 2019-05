Liberato alla difficile prova dell’album

Liberato, Guagliò

Sono passati due anni da quando è uscito su YouTube il video di Nove maggio, il primo singolo di Liberato. Da quel momento il cantante napoletano (?) ha pubblicato nuovi singoli con una discreta regolarità, accompagnati dai video di Francesco Lettieri, e ha fatto una manciata di concerti. Non molto dal punto di vista quantitativo. Eppure il fenomeno Liberato ha dato una bella scossa alla musica italiana, sia a livello di sostanza (la musica, gli arrangiamenti, le sonorità, un uso del napoletano nuovo e ipercontemporaneo) sia di forma (i video, i post su Instagram), importando dalle nostre parti un’estetica che all’estero funziona già da qualche anno. Il gioco sull’anonimato alla Elena Ferrante è stato la ciliegina sulla torta in grado di attirare l’attenzione di giornali, telegiornali e siti internet.

Il 9 maggio scorso Liberato, che da qualche mese non dava notizie di sé, ha fatto l’unica cosa che mancava finora per chiudere il cerchio: ha fatto uscire un album. Del resto non c’è niente da fare, tutti dicono che l’album è morto ma finché non ne pubblichi uno non puoi dire di aver lasciato il segno fino in fondo.

Fare un disco però, è banale ma conviene ripeterlo, è più difficile che fare “solo” dei singoli. In Liberato (sul titolo forse il cantante si poteva sforzare di più) per esempio c’è un problema: cinque brani su undici (Nove maggio, Intostreet, Je te voglio bene assaje, Gaiola, Me staje appennenn’ amò, Tu t’è scurdat’ ‘e me) sono già noti, soprattutto per chi lo segue da tempo. E gli inediti hanno l’ingrato compito di dover reggere il confronto. Per superare questo scoglio, Liberato ha scelto la via della continuità, mantenendo una coerenza compositiva e negli arrangiamenti tra il vecchio e il nuovo e facendo accompagnare i pezzi da un mini film ambientato a Capri, diretto ovviamente da Lettieri.

I cambi di rotta sono minimi e non sempre riescono: il tentativo di spostarsi verso il reggaeton di Oi Marì non è riuscito del tutto, mentre Tu me faje ascì pazz’ è piuttosto anonima. Va molto meglio con Guagliò, sicuramente il migliore degli inediti, dove finalmente tornano dei bassi potenti, dove Liberato azzecca una melodia che s’incolla subito alle orecchie e nel finale si vira addirittura verso lidi drum’n’bass. Ma anche la strana disco di Nun’ ‘a voglio ‘ncuntrà cresce molto con gli ascolti e si fa apprezzare per una struttura più originale.

Ma quindi la prova dell’album Liberato l’ha superata o no? Dipende da che punto di vista si affronta la questione. Se questo disco fosse uscito un mese dopo Nove maggio avremmo gridato al miracolo. Adesso, un po’ liberi dall’hype, si può dire che Liberato è semplicemente un ottimo disco di pop italiano/napoletano, una boccata d’aria fresca per il nostro panorama, anche se a tratti c’è troppo facile romanticismo nei testi. Ad avercene di musica così. Liberato però sarà capace di andare oltre Nove maggio? L’album per il momento non risolve questione. Questo per ora resterà un mistero, come la sua identità.