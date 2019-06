Il folk universale di Bill Callahan

Bill Callahan, 747

La musica di Bill Callahan è universale. A un primo impatto può sembrare solo folk ad uso e consumo del pubblico statunitense, ma è molto di più. È inno alla trascendenza, alla natura, è riflessione sulla vita e sulla morte. Sono anni che Callahan fa dischi bellissimi, a partire da quelli pubblicati con lo pseudonimo Smog (Dongs of sevotion, per esempio). Adesso il cantautore del Maryland è tornato sulle scene con Shepherd in a sheepskin vest dopo sei anni di silenzio (una cosa strana per lui, di solito è molto produttivo). Nel periodo di pausa tra questo disco e il precedente, il capolavoro Dream river, sono successe alcune cose: Callahan si è sposato, è diventato padre ed è morta sua madre. Le nuove canzoni (ben venti) sono evidentemente influenzate da questi eventi.

Shepherd in a sheepskin vest è un disco intimo e bellissimo, ispirato a situazioni quotidiane, ricordi d’infanzia e piccoli dettagli che nelle sue mani diventano grandi narrazioni: nell’ironica The ballad of the Hulk Callahan ricorda di quando da bambino guardava in tv la serie L’incredibile Hulk, in Writing racconta la gioia di aver superato il blocco dello scrittore (con splendidi versi come “Clear water flows from my pen”) in What comes after certainty rievoca la sua luna di miele (e canta che “il vero amore non è magia, è sicurezza”).

Il pezzo più complesso, ma a conti fatti il migliore, è 747: un viaggio in aereo gli ispira al cantante una riflessione sulla nascita del figlio, la morte e altri temi esistenzialisti, mentre pennate di chitarre acustiche e un contrabbasso sembrano commentare le sue parole. I Neutral Milk Hotel avrebbero voluto scrivere un brano del genere.

Ci vuole qualche ascolto, ma una volta che si entra nel mondo di Shepherd in a sheepskin vest non è facile uscirne. Dal punto di vista compositivo, è un disco semplice, che pesca dalla tradizione della musica bianca americana, ma a livello tematico offre sorprese notevoli. Per fare un paragone azzardato, è come quando si legge La mia lotta di Karl Ove Knausgård, un’autobiografia romanzata in grado di trasformare il quotidiano in epica.

Verso la fine del disco arriva una cover del classico folk Lonesome valley (cantata insieme alla moglie Hanly Banks Callahan) e soprattutto l’altro picco dell’album, The beast, che cita il poeta irlandese William Butler Yeats e chiude il cerchio con suggestioni acquatiche ed enigmatiche. Quando sembrava di aver seguito un filo preciso, di essere entrati nel mondo di Bill Callahan, ci troviamo di nuovo a guardare l’orizzonte, confusi sul messaggio che ci ha inviato il cantautore. Ma ne è valsa la pena, e viene quasi voglia di ricominciare il viaggio.