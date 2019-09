I Tinariwen hanno fatto l’album migliore della loro carriera

Tinariwen, Amalouna

Quella dei Tinariwen, collettivo di musicisti tuareg del Mali, è una storia di ribellione ed esilio. Il fondatore della band, Ibrahim Ag Alhabib, quando aveva quattro anni vide morire suo padre, ucciso durante una rivolta negli anni sessanta. E questa disperazione il gruppo se la porta dietro nella sua musica, che diventa spesso un canto di guerra. In Tamatant tilay, un brano del 2007, i Tinariwen cantavano: “Uccidiamo i nostri nemici e diventiamo come le aquile, libereremo tutti quelli che vivono nelle pianure”.

La musica dei Tinariwen racconta la nostalgia per la patria, la violenza della guerra e la resistenza con un’enfasi spirituale. E nel nuovo disco, intitolato Amadjar (che significa il viaggiatore straniero), la band ha raggiunto un compimento formale definitivo. Forse questo è il disco migliore della loro carriera. Amdjar è stato registrato durante un road trip nell’africa nordoccidentale con destinazione Nouakchott, in Mauritania. I Tinariwen hanno trasformato un camper in uno studio mobile, e hanno lavorato ai brani insieme alla cantante griot mauritana Noura Mint Seymali. Le registrazioni sono state perfezionate in seguito in occidente con il contributo di musicisti come Cass McCombs e Warren Ellis, braccio destro di Nick Cave nei Bad Seeds.

Si sente che i nuovi brani sono stati concepiti in un’atmosfera libera. Lo si percepisce da come le chitarre acustiche ed elettriche vanno a briglia sciolta, da come le voci s’intrecciano tra canti e parti parlate. Questo è il disco dei Tinariwen dove il deserto si sente di più. Gli ospiti occidentali aggiungono qualcosa, ma a prescindere da questo il gruppo appare molto ispirato. Il vero valore aggiunto però è Noura Mint Seymali, che con la sua voce arricchisce pezzi come Zawal e Amalouna. La mano di Ellis si sente molte nell’atmosferica Wartilla, che arriva nel finale dell’album.

Ovviamente non siamo in grado di capire le parole cantate dai Tinariwen. Ma non è un problema, la forza di questa musica arriva lo stesso. Non importa dov’è casa nostra, la nostalgia è un sentimento universale.