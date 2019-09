L’inno alle radici di Brittany Howard 

Brittany Howard, He loves

Il primo disco solista di Brittany Howard, cantante della band statunitense Alabama Shakes, è dedicato a sua sorella Jaime, che morì quando era ancora adolescente. Era malata di retinoblastoma, un tumore che colpisce l’occhio. Prima di morire Jaime insegnò a Brittany a scrivere poesie e a suonare il piano. A distanza di anni, la cantante ha deciso di ringraziarla così.

L’album, come ha spiegato la stessa Howard, in realtà non parla di Jaime, ma è autobiografico. È ispirato a ricordi di famiglia e ai viaggi negli Stati Uniti durante i tour della band, nei quali l’artista ha visto le cose belle del paese e quelle meno piacevoli: povertà, solitudine, città abbandonate.

Jaime è un disco intimo. Molti di questi brani sono stati concepiti in solitudine di fronte al computer, usando il software Logic Pro. E, come spesso succede quando un musicista compone in queste condizioni, la frammentarietà diventa una cifra stilistica. Se nei dischi degli Alabama Shakes le chitarre e la sezione ritmica seguivano regole un po’ più classiche, qui vanno decisamente più a briglia sciolta. Succede per esempio nel brano He loves, una bella riflessione sul rapporto tra trasgressione e fede religiosa, quando Howard, che oltre che un’ottima cantante è una brava musicista, improvvisa riff di chitarra mentre il campionamento di un sermone fa capolino dalle retrovie. In Georgia la cantante recupera ricordi d’infanzia, ripensando a una delle prime cotte prese per una ragazza più grande. Stesse atmosfere in Stay high, dove ricorda con affetto il padre.

Il gusto di Howard per le atmosfere in bianco e nero viene fuori in modo prepotente in Short and sweet, che sembra quasi un brano di Nina Simone. In tutto il disco suona il jazzista Robert Glasper, che ha licenza d’improvvisare nel pezzo 13th century metal, registrata in una sola session, e di lasciare spazio al quasi rap di Brittany. Presence invece ha un passo più californiano, con un’arpa in sottofondo e un ritornello aperto.

In definitiva, Jaime è un disco pop raffinato, suonato con l’intensità e la fantasia tipiche del jazz, costruito sull’improvvisazione e sulla casualità (apparente). Anche fuori dalla band, Brittany Howard si conferma un talento assoluto.