Toccati le tette, una campagna per prevenire il cancro al seno

La giornalista Mona Chalabi e la regista Mae Ryan, autrici della serie sulla sessualità femminile Lettere dalla vagina , hanno realizzato un breve video sull’importanza dell’autopalpazione per la prevenzione del cancro al seno. Si tratta di un’abitudine fondamentale: conoscere bene il proprio seno permette di individuare più facilmente eventuali cambiamenti. Eppure molte donne non la praticano, spesso per paura o confusione.

Touch your tits, tocca le tue tette, è il messaggio che il video vuole diffondere. “Gira intorno al capezzolo come se stessi lavando una finestra”, “non dimenticare di fare pressione”, “passa le dita sotto il seno e le ascelle”, sono alcuni dei consigli su come eseguire l’autopalpazione. “Puoi farlo sdraiata, in piedi o sotto la doccia, ma forse è meglio evitare di farlo a lavoro”, ironizza Chalabi.

Vedere delle donne che toccano il proprio corpo davanti a una telecamera non è piaciuto a tutti. “Molti sui social hanno commentato: ‘È disgustoso, come vi permettete di mettere una cosa del genere online?’”, racconta Ryan in un’intervista pubblicata su Vogue. “Queste reazioni, ovviamente, rendono questo video ancora più importante perché questa è la mentalità prevalente nella società”, aggiunge la regista.

Nella stessa intervista Chalabi racconta che l’idea di realizzare il video è nata dopo l’incontro che le due ragazze hanno tenuto al festival di Internazionale a Ferrara. “Una donna che è medico si è avvicinata e mi ha detto: ‘Ho avuto il cancro al seno, per favore fate qualcosa su questo argomento’”. La donna ha consigliato a Chalabi di eseguire l’autopalpazione il prima possibile ed è così che la giornalista ha trovato tre noduli (fortunatamente benigni) che non erano ben visibili con la mammografia a causa della densità del suo seno.

Il cancro al seno è il tumore più frequente tra le donne e spesso il primo sintomo riconoscibile è proprio un nodulo o un’area ispessita nella mammella. Tuttavia circa il 90 per cento dei noduli non sono forme tumorali. “Anche se è stato spaventoso, ora so che un nodulo non è necessariamente maligno e che se dovessi avere il cancro al seno le possibilità di sopravvivenza sono molto alte, specialmente se riesco a trovare il nodulo molto presto”, conclude la giornalista.