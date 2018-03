Lady Bird e gli altri film del weekend

Christine “Lady Bird” McPherson (Saoirse Ronan) vive in una città che ritiene noiosa, Sacramento, frequenta l’ultimo anno di un liceo che ritiene noioso e vuole cambiare aria. Forse anche per quello, per distanziarsi dal suo mondo, ha deciso di adottare un nome d’arte o di battaglia, Lady Bird. La sua famiglia – madre, padre, il fratello più la fidanzata del fratello – non se la passa bene e, come dice lei stessa, abitano dal lato sbagliato della tangenziale. Il padre ha perso il posto e fatica a trovarne un altro, il fratello si barcamena tra lavoretti precari. A portare a casa la pagnotta è la madre, ruvida e pragmatica. Ed è proprio con una forte dose di pragmatismo che sembra contrastare i sogni e le aspirazioni della figlia.

Ma non ci sono grandi conflitti in Lady Bird. Non è un film su una ragazza ribelle che lotta per un futuro diverso in un mondo che non la capisce. È più un film sui rapporti affettivi, su un anno decisivo nella vita di una ragazza sensibile e intelligente. Perfetta Saoirse Ronan nel ruolo della protagonista, perfettamente spalleggiata da Laurie Metcalf nei panni della madre. Nel cast ci sono anche Tracy Letts e Timothée Chalamet. Ma molto poggia sulle spalle della regista e sceneggiatrice Greta Gerwig e non solo perché il film è decisamente autobiografico. Perché è sua la sensibilità che pervade tutto il film, in particolare nel rapporto tra Lady Bird e la madre, che ne è la spina dorsale.