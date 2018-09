Dark crimes e gli altri film del weekend

Dark crimes del regista greco Alexandros Avranas è un film statunitense, liberamente ispirato a un articolo di David Grann sul New Yorker incentrato sull’omicidio di un uomo di affari di Cracovia. Jim Carrey interpreta Tadek, un detective della polizia polacca ossessionato dal caso. Tadek è convinto che il colpevole sia un famoso scrittore, che in un libro mai pubblicato descrive il delitto.

Il film non decolla mai: tensione più o meno inesistente, personaggi poco empatici. Per esempio Jim Carrey (che continua a non trovare copioni alla sua altezza) resta diligentemente attaccato a un personaggio monodimensionale e neanche la comparsa di Charlotte Gainsbourg riesce a ravvivare la situazione.

L’ambientazione nella Cracovia postcomunista, filologicamente esatta, non aggiunge molto al film, se non la possibilità di indugiare in una cupezza generale senza sensi di colpa e di infilare qua e là qualche busto di Lenin. Non si capisce bene. Se Sean Penn è riuscito a trasportare La promessa di Dürrenmatt dal cantone dei Grigioni al Canada, forse l’omicidio di Dariusz Janiszewski si poteva ambientare più o meno ovunque.

Ah, il marketing… Revenge di Coralie Fargeat è presentato come il “primo revenge movie scritto e diretto da una donna”. Al di là della discutibile etichetta (revenge movie) mi sfugge il senso di questa presentazione, nella speranza che il #MeToo non sia diventato una nicchia di mercato. Comunque. In una villa isolata in una qualche prateria (direi nordamericana) arrivano un coattone tremendo (canadese?) insieme a una bella ragazza. Presto capiamo che lui è un ricco uomo sposato e lei una giovane che ama divertirsi. A rompere l’idillio arrivano due compari del coattone, convenuti in mezzo al nulla per la loro battuta di caccia annuale (caccia al coyote?).

Il film non presenta sorprese particolari. Quello che può andare male andrà male e ognuno avrà la sua occasione di mostrare la sua vera natura, in particolare i tre orrendi uomini. Quella che fa la figura migliore di tutti è Matilda Lutz, nata a Milano da papà statunitense e mamma italiana, già vista in L’Universale di Federico Micali e L’estate addosso di Gabriele Muccino. Convincente sia quando fa il verso a Carroll Baker, la Lolita di Kubrick, sia quando si aggira armata di fucile in versione Lara Croft coperta di sangue.