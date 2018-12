La donna elettrica e gli altri film del weekend

Chissà perché si è portati a considerare l’Islanda come un’isola felice dove i pochi abitanti formano tutti una grande famiglia. Ma la globalizzazione è arrivata anche sul tetto del mondo. E conservando ovviamente alcune peculiarità, l’Islanda non è poi così diversa dal resto dell’occidente. Del resto ce lo aveva già detto, di recente, il film Passeri di Rúnar Rúnarsson. Come si capisce fin dalla prima sequenza della Donna elettrica di Benedikt Erlingsson, Halla (Halldóra Geirharðsdóttir) è una guerriera. Combatte le grandi industrie e il capitale che sta rovinando definitivamente il pianeta, violando tutte le possibili leggi ancestrali e universali che hanno reso possibile la vita sulla Terra.

La sua missione e la sua identità segreta, che Halla nasconde dietro un nome di battaglia come i migliori supereroi, sono messi in discussione dalla notizia che la sua domanda di adottare un bambino è stata finalmente accettata. Impossibile conciliare la sua militanza ambientalista con la cura di una piccola orfana che arriva dall’Ucraina. Ma la vera minaccia ad Halla arriva dal governo che, aiutato da americani e cinesi, sta stringendo il cerchio intorno alla donna elettrica.

Che film delizioso Un piccolo favore di Paul Feig, una commedia nera o, come qualcuno l’ha definito, un “new noir”. Anna Kendrick è Stephanie, vedova con figlio a carico, che nel poco tempo libero gestisce un vlog dedicato alle mamme. Blake Lively invece è Emily, sofisticata pr, con un marito attraente, un guardaroba pazzesco e una bellissima casa. Fanno amicizia perché i loro figli vanno a scuola insieme. Poi, all’improvviso, Emily scompare. Le due protagoniste sono perfette, la regia è divertente, ha ritmo e dialoghi eccellenti. Anna Kendrick e Blake Lively non sono una sorpresa, ma fanno proprio una bella accoppiata. Insomma niente da dire, o quasi. Perché alla fine non ho potuto fare a meno di sentirmi un po’ preso in giro.