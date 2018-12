Mostri, santi ed eroi normali: i film visti nel 2018

Corpo e anima . Quello tra Endre e Mária, che nasce in un mattatoio ungherese, entra di diritto nella lista degli amori improbabili della storia del cinema. La sua fragilità fa pensare a uno di quei santuari naturalistici in cui non bisogna toccare nulla. Ildikó Enyedi ci conduce in punta di piedi in questo santuario.

Tre manifesti a Ebbing, Missouri . In una società malata l’unico rimedio a violenza, rancori, ignoranza e dolore è ridare senso a una comunità. I personaggi patetici, tragici, comici messi in scena da Martin McDonagh sono degni di un grande dramma teatrale.

All’ultimo momento utile ecco una piccola lista dei film che voglio ricordare del 2018. Come al solito, rigorosamente in ordine sparso.

The Post. Il film di Steven Spielberg non è indimenticabile, ma fa bene ogni tanto ricordare che le scelte giuste possono fare la differenza. E in particolare ai giornalisti fa bene ricordare che la cosa giusta da fare è informare il pubblico come si deve.

Dogman. Il fattaccio del canaro, liberato dalle zavorre della cronaca nera, e riportato a una dimensione mitologica, ancestrale, infantile. Solo un grande autore come Matteo Garrone poteva nobilitare quella storiaccia e trasformare un “mostro” in un principe.

Lazzaro felice. Eccezionale rappresentazione del mondo contadino così come ce la evocano le fiabe e le tradizioni popolari. Quando, come per magia, ci ritroviamo nella periferia milanese dei nostri giorni, viene da pensare che viviamo in pieno medioevo.

Tonya. Tragicomica parabola su una campionessa atipica dello sport americano. La drammatizzazione di interviste e situazioni espone nitidamente le contraddizioni di una ragazza e di tutto il mondo che le sta intorno.