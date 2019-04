Torna a casa, Jimi! e gli altri film del weekend

Ci sono dei luoghi particolarmente difficili da immaginare senza averli visitati e delle cose difficili da capire senza averle sperimentate in prima persona. La realtà di Cipro per esempio. Come ha detto Marios Piperides nell’Anatomia di una scena , la sua commedia Torna a casa, Jimi! aiuta a farsi un’idea. Yiannis (Adam Bousdoukos) è un musicista un po’ spiantato di Nicosia che ha deciso di lasciare l’isola. A tre giorni dalla partenza il suo cane Jimi finisce nella parte turca della città e Yiannis deve andare a riprenderlo. Ma riportarlo “in Europa” non è facile.

Il sottotitolo spiritoso (10 cose da non fare quando perdi il tuo cane a Cipro) non deve trarre in inganno perché la commedia di Marios Piperides non è demenziale. Al contrario lascia un sapore amaro in bocca. A essere demenziale al limite del surreale è la situazione in cui si ritrovano i protagonisti del film, Yiannis e il suo cane, ma anche la sua ex fidanzata Kika (Vicky Papadopolou) e un meccanico turco che suo malgrado accetta di aiutare Yiannis (Faith Al). Piperides, con intelligenza e misura, ci mostra un’umanità che fatica a districarsi in questa assurdità, di cui è vittima, ma che in qualche modo finisce per alimentare.

Con l’operazione Cyrano mon amour, cominciata con una pièce teatrale nel 2016, Alexis Michalik ha dato alla Francia la sua versione di Shakespeare in love. Se il film premio Oscar di John Madden romanzava la creazione di Romeo e Giulietta, con Cyrano mon amour Michalik ci accompagna dietro le quinte della prima del Cyrano de Bergerac di Edmond Rostand, commedia in versi che messa in piedi in fretta e furia nel dicembre del 1897, diventò un successo assoluto, replicato in tutto il mondo, per tutto il secolo successivo.

Il film è abbastanza divertente e il Cyrano è abbastanza popolare anche da noi (anche grazie alla versione di Gigi Proietti) per farci apprezzare il gioco di specchi tra realtà e finzione, tra teatro e vita. Alexis Michalik cita direttamente il film di Madden come fonte d’ispirazione, ma in alcuni momenti il confine tra omaggio e copia carbone quasi scompare.