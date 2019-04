Avengers. Endgame e gli altri film del weekend

Alla fine di Infinity war, l’ineluttabile Thanos ha polverizzato la metà degli esseri viventi dell’universo con l’intenzione di riequilibrare le cose. All’inizio di Endgame la maggior parte dei sopravvissuti a questa ecatombe random è caduta in depressione. Supereroi compresi. Dopo una mezz’oretta di film ho cominciato a deprimermi pure io, anche se nutrivo segretamente la speranza che prima o poi sarebbe successo qualcosa. Succede. Non si può dire niente (a fare spoiler con Avengers e Trono di spade si rischia seriamente la vita). Diciamo solo che, anche se le tre ore non è che volino via leggere come l’aria, non ci si annoia.

Le trovate di registi e sceneggiatori sono tante, divorano generi, sottogeneri, grandi classici ed enormi fette della nostra cultura pop con la voracità di Galactus. Alla fine dobbiamo essere contenti che gli Avengers (almeno questi Avengers) o comunque molti di loro, possano finalmente concedersi il meritato riposo. Molti forse li rimpiangeremo, di altri resterà la voglia di vederli in azione. E probabilmente saremo accontentati nel prossimo futuro. Perché magari con gli Avengers (con questi Avengers) saranno anche stati chiusi i conti, mentre per l’universo Marvel, come tutti gli universi che si rispettino, è ancora valido il concetto di infinito.

Ancora un giorno di Raúl de la Fuente e Damian Nenow è una specie di adattamento del libro di Ryszard Kapuściński sulla sua esperienza in Angola, a metà degli anni settanta, quando la guerra civile sfociò in uno scontro di carattere internazionale che coinvolse Stati Uniti, Sudafrica, Unione Sovietica e Cuba. In una parte realizzata in animazione seguiamo Kapuściński in un viaggio verso il sud dell’Angola che lo portò ad assistere in prima persona all’invasione delle truppe sudafricane. Il racconto animato è accompagnato da qualche immagine di repertorio e da interviste ai protagonisti di quella storia che sono sopravvissuti.

La traccia fondamentale del racconto rimane comunque l’esperienza che lo scrittore riuscì poi a tradurre in un grande libro, dove il reporter cede il passo al narratore. La formula ibrida non mi ha convinto fino in fondo. Il film contribuisce a uno degli scopi che si era dato lo scrittore polacco, cioè alimentare la memoria di persone che hanno combattuto e sono morti per degli ideali. Ma le parti documentarie, le interviste ai sopravvissuti (in particolare una), sembrano quasi diluire il senso del racconto di Kapuściński.