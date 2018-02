Il ritorno del rosso

S’intitola The Redo issue ed è il primo numero del quadrimestrale di fotografia Rvm, Rear view mirror. Redo è un gioco di parole in inglese: si riferisce sia al colore rosso, che è il tema a cui è dedicato questo primo numero, sia al verbo redo, cioè rifare. Infatti Rvm rinasce dopo quasi quattro anni. La prima edizione era stata pubblicata nel 2009. Ora torna in formato più grande, con una copertina grafica invece che fotografica, ed è guidata da Gianmaria De Gasperis, che lavorava anche nella prima edizione, e Agnese Porto, con cui ha fondato la casa editrice che pubblica la rivista, la Rvm hub. The Redo issue presenta cinque portfoli, stampati su carte diverse, scelte in base alle esigenze del racconto e al tipo di immagini, spiegano i due curatori. Ogni portfolio è introdotto da un racconto breve scritto da vari autori e autrici italiani che hanno immaginato delle storie in grado di evocare l’atmosfera delle immagini.

Il fotografo che apre il numero è Davide Monteleone con il lavoro The Lenin theses, una serie di autoritratti e paesaggi che Monteleone ha scattato ripercorrendo il viaggio di Lenin del 1917 per tornare in Russia dopo l’esilio. Si prosegue con i lavori di Carlotta Cardana, Sanne De Wilde, Robin Hammond e Guram Tsibakhashvili.

Fino ad arrivare alle Columns, le rubriche affidate a fotografi, curatori e altri professionisti, in cui sono raccontate le storie dietro alcune foto o lavori fotografici. David Campany, per esempio, spiega l’evoluzione della pellicola Kodachrome a colori e l’uso che ne hanno fatto grandi fotografi come Fred Herzog, Tod Papageorge e Harry Gruyaert. In tema con il primo numero di Rvm, Campany ha selezionato le immagini in cui il colore rosso è una componente importante.