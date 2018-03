L’amore ai tempi della Brexit

Il British Journal of Photography, in collaborazione con Affinity Photo for iPad, ha commissionato alla fotografa britannica Laura Pannack una serie di ritratti per raccontare le conseguenze della Brexit nel mondo dell’industria creativa.

Ne è nata la serie Separation. Pannack ha coinvolto delle coppie che, a causa della vittoria del sì al referendum sulla Brexit, il 23 giugno 2016, potrebbero doversi separare. In queste coppie, solo uno dei partner è britannico e almeno uno dei due lavora in ambito artistico: “Un settore che ha sempre spinto molti europei a trasferirsi nel Regno Unito”, spiega il Bjp.