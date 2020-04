Quando Becky Evans ha cominciato a studiare la relazione tra i gatti e gli esseri umani, spesso le capitava di sentir dire che i gatti sono un po’ “psicopatici”, cioè un po’ matti. Chiunque abbia osservato l’espressione assente di un gatto nella classica posizione “a sfinge” sa esattamente di cosa stiamo parlando. Ma perché attribuiamo un disturbo mentale a dei felini? Lasciamo entrare queste creature e i loro artigli nelle nostre case e nei nostri letti, ma facciamo fatica a capirli.

Becky Evans, che si è laureata in psicologia all’università di Liverpool, nel Regno Unito, ha preparato un questionario per chi è convinto di avere un gatto psicopatico. Nel questionario ha chiesto ai proprietari di descrivere i presunti comportamenti assurdi degli animali. L’elenco comprende cose come: fare i prepotenti con altri animali domestici, occupare la cuccia del cane, stare in agguato sul piano della cucina per saltare addosso a qualche malcapitato. In sintesi, tipici comportamenti da gatto.

Niente muscoli facciali

“Quando diciamo che i gatti sono animali antipatici che se ne stanno per fatti loro, senza rendercene conto li stiamo mettendo a confronto con i cani”, racconta Mikel Maria Delgado, una ricercatrice che studia il comportamento dei gatti. Ma per addomesticare i cani gli esseri umani hanno impiegato moltissimo tempo.

“Ci piacciono le cose che ci ricordano noi stessi”, racconta Delgado. “Ci piacciono i sorrisi. Ci piace che i cani facciano quello che gli diciamo di fare. Ci piace che sembrino capire cosa vogliamo. E poi ci guardano negli occhi”. A differenza dei cani e degli esseri umani, i gatti non hanno i muscoli facciali, quindi non riescono a fare molte espressioni diverse. Perciò, ai nostri occhi, un gatto che ci osserva impassibile sembra un po’ matto e senza emozioni. In realtà, è solo l’unica espressione che ha.

I gatti non comunicano con le espressioni facciali, ma con la posizione delle orecchie e della coda. Le loro emozioni possono sembrare incomprensibili – o addirittura inesistenti – a meno che non si passi molto tempo a studiarle. I cani, invece, hanno imparato a imitare gli umani. Tirano indietro la bocca in un’espressione che somiglia a un sorriso. Abbassano la testa come se si sentissero in colpa. Gli esseri umani hanno plasmato le espressioni dei cani per essere in sintonia con il loro modo di comunicare. Per esempio, i cani che fanno espressioni da cucciolo hanno più probabilità di essere adottati nei canili.

Abbinamento perfetto

Evans spera che la sua ricerca aiuti a misurare i disturbi mentali nei gatti. L’obiettivo finale è mettere a punto un test che possa essere usato nei ricoveri per gatti e che consenta di migliorare l’abbinamento tra animali e padroni. Forse non è corretto dire che un gatto è psicopatico, ma tendiamo a farlo, e questo influenza il nostro rapporto con questi animali.

Ovviamente se parlate con molti proprietari di gatti scoprirete che i comportamenti strani non sono poi così importanti. La mia amica Rachel, per esempio, da piccola aveva un gatto che terrorizzava tutti: mordeva chiunque cercasse di accarezzarlo, attaccava le caviglie di suo nonno e a volte faceva la pipì nel letto della nonna.

“A conti fatti, è stato il gatto migliore che abbia mai avuto”, ha concluso. “Sento ogni giorno la sua mancanza”.

(Traduzione di Giusy Muzzopappa)