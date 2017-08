La rivincita dei pinguini

La National Audubon society è un’organizzazione no profit che si occupa di proteggere gli uccelli e i loro habitat attraverso attività di sensibilizzazione e salvaguardia.

Da otto anni indice gli Audubon photography awards, un concorso rivolto a fotografi e fotoamatori statunitensi nato per far conoscere la vita dei volatili attraverso immagini che ritraggono specie diverse.

Dopo aver visionato oltre 5.500 scatti, i giudici dell’edizione del 2017 hanno selezionato sette vincitori divisi in tre categorie: professionisti, amatori e giovani.

Le opere premiate sono in mostra allo Smithsonian national museum of natural history di Washington nell’ambito della Nature’s best photography exhibition.