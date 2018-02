Con la cerimonia d’inaugurazione nello stadio olimpico di Pyeongchang, in Corea del Sud, si sono aperte il 9 febbraio le Olimpiadi invernali 2018. La nuova struttura da 35mila posti è costata 78 milioni di dollari e sarà smantellata alla fine dei Giochi.

Il costo di questa e di altre 14 strutture olimpiche costruite per l’occasione hanno scatenato molte polemiche, visto che negli ultimi anni i sudcoreani hanno mostrato un calo d’interesse per lo sci e gli sport invernali in genere.

Il fotografo della Reuters Kim Hong-ji ha visitato una stazione sciistica abbandonata nella contea di Goseong che, dopo essere stata operativa per la maggior parte del ventesimo secolo, è stata chiusa nel 2006 per il bassissimo numero di frequentatori.

Le foto sono state scattate nel gennaio del 2018.