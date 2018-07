In viaggio con una sirena

Reiko Takahashi ha vinto il Grand prize al concorso del National geographic travel photographer of the year 2018. La fotografa giapponese è stata premiata per una foto in cui ha ritratto la coda di una megattera – selezionata tra più di 13mila immagini arrivate da tutto il mondo. Intitolata Mermaid (sirena), è stata scattata al largo delle coste dell’isola giapponese di Kumejima.

Il concorso del National Geographic è diviso in tre categorie: natura, persone e città. La foto di Takahashi ha vinto anche il primo premio nella categoria natura. Un altro fotografo giapponese, Hiro Kurashina ha vinto quello della categoria città con la foto intitolata Another rainy day in Nagasaki, Kyushu; mentre Tea culture, scattata in Mongolia dalla fotografa svizzera Alessandra Meniconzi, ha vinto il primo premio della categoria persone.