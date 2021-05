Si sono aperte le iscrizioni alla nona edizione del premio internazionale Happiness on the move, organizzato dal festival Cortona on the move.

Dopo più di un anno vissuto in uno stato di emergenza sanitaria, la felicità che dà il nome al concorso assume un significato ancora più sentito, che racchiude le nostre speranze e visioni per il futuro. Seguendo questa prospettiva, gli organizzatori hanno scelto il tema “we are humans” per dare risalto a storie che sapranno raccontare gli esseri umani attraverso un’interpretazione creativa e originale.

I progetti potranno essere inviati fino al 1 giugno. Saranno selezionati da una giuria internazionale che proclamerà il vincitore il 17 luglio a Cortona, durante le giornate inaugurali del festival. Nella scorsa edizione il premio è stato assegnato alla fotografa italofrancese Stephanie Gengotti con il lavoro Circus love, dedicato al fenomeno del nuovo circo, e sarà esposto a Cortona dal 15 luglio al 3 ottobre.