Siete mai stati a un festival di giornalismo per bambine e bambini? Il 27, 28 e 29 maggio la redazione di Internazionale Kids ne ha organizzato uno, per la seconda volta, a Reggio Emilia.

Per tre giorni lettrici e lettori dai sette anni in su hanno animato i chiostri di San Pietro e il Palazzo dei musei civici. Hanno partecipato a miniconferenze e laboratori su attualità, fumetti, ambiente, scienza, sport e molto altro. Per noi della redazione è stato un modo per fare il giornale dal vivo, come se fossimo in un grande teatro. Ma è stata anche un’occasione per conoscervi e ascoltare le vostre idee.

Anche quest’anno, infatti, sono state tantissime le lettrici e i lettori che hanno partecipato alle discussioni con distese di mani alzate e una sfilza di domande. A Reggio Emilia abbiamo parlato della guerra in Ucraina, dei segreti di Case rosse, dell’importanza dei dati nelle notizie, di come si fa un giornale, della battaglia per il diritto di cittadinanza di una campionessa di getto del peso. Abbiamo immaginato città femministe e società dove anche chi ha dodici anni può votare.

Abbiamo organizzato laboratori per scrivere a mano, fotografare animali estinti in in museo, scalare un acquedotto, passeggiare parlando di filosofia, aggiustare biciclette. Sono stati tre giorni per conoscersi e stare insieme, imparare a fare cose nuove e anche scatenarsi in un chiostro al ritmo di un grande dj set collettivo con Cosmo. È stato talmente bello che non vogliamo più smettere: ci vediamo l’anno prossimo a Reggio Emilia.