“Il martedì al Supersonic, il mercoledì all’Olimpo, il giovedì all’Angelo Azzurro, il venerdì al Blackout, il sabato al Uonna Club, la domenica al Piper”: da Trastevere alla Cassia più profonda, da piazza Navona fino a giù lungo la Casilina, la vita notturna romana dei primi anni ottanta era tanto frastagliata quanto sparpagliata. In pochi altri posti la notte era così promiscua dal punto di vista sociale: borghesi, studenti, operai, stranieri, pellegrini, turisti, preti e poliziotti in borghese, gay, lesbiche, trans e etero, al buio tutti potevano sfiorarsi. Di giorno poi si torna ognuno al suo posto ma la notte è una zona franca. E i dark sono una zona franca nella zona franca: molti di loro di pomeriggio s’incontrano sulla scalinata di Trinità dei Monti, che nei primi anni ottanta è ancora un lacerto della Roma fricchettona degli anni settanta e non un prolungamento asettico delle vetrine dello shopping di lusso per turisti. E poi dopo l’imbrunire si disseminano come una tribù di vampiri insonni nei vari locali: chi in motorino, chi in macchina, chi (i più) negli autobus notturni.

80s Dark Rome è una mostra aperta fino al 10 novembre al museo di Roma in Trastevere dedicata a quella variegata fauna notturna. È un ciclo di ritratti fotografici scattati da Dino Ignani tra il 1982 e il 1985 nei ritrovi notturni della capitale. Ignani conosce i primi dark in una vineria di Trastevere, il Fidelio, un locale gestito da un tedesco di nome Walter in cui si beve e si ascolta musica classica. Decide di seguirli nelle loro peregrinazioni e comincia a fotografarli, ma non in azione, mentre ballano o bevono: li fa posare, sguardo dritto in camera e consapevolezza massima di essere ritratti. Nei locali Ignani allestisce un piccolo set: macchina fotografica sul cavalletto, fondale neutro, un faro da mille watt e ombrello, e i giovani dark, tutti accuratamente vestiti, truccati e pettinati, fanno a gara per farsi fotografare.

Sono gli anni in cui si affaccia anche su quotidiani e settimanali popolari la parola “look” e nel Regno Unito comincia a diffondersi la fotografia di moda scattata nelle strade per catturare dal vivo, come in un safari fotografico, gli stili della giungla urbana. Se nel Regno Unito c’erano riviste come I-D e The Face da noi c’era Rockstar, altrettanto attenta non solo alle tendenze musicali ma anche al clubbing (che ancora non si chiamava così) e alla moda di strada. Rockstar, su cui Pier Vittorio Tondelli ha avuto una rubrica dal 1985 al 1989, era una bibbia di cultura e di stile, non solo un posto in cui informarsi delle ultime novità discografiche.