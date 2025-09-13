“La popolazione civile di Gaza sta soffrendo in modo intollerabile e abbiamo deciso di fare qualcosa per aiutarla. Con il sostegno di molti fotografi di ogni estrazione che ci stanno donando le loro opere, stiamo organizzando una mostra fotografica e una vendita in solidarietà con la popolazione di Gaza”.

Così gli organizzatori raccontano l’iniziativa Pour Gaza, un’asta di cento fotografie in vendita lanciata il 4 settembre dal centro culturale Les Chiroux di Liegi, in Belgio.

Chi intende sostenere il progetto potrà acquistare le stampe sul posto o online.

I soldi raccolti andranno a cinque organizzazioni umanitarie e culturali: Ghassan Abu Sittah children’s fund, The wings of healing, Medici senza frontiere/Artsen zonder grenzen, Palestine film institute e il Palestinian journalists syndicate (Pjs).

In mostra anche uno spazio di approfondimento che permette ai visitatori di conoscere i dettagli del conflitto.

Il programma prevede incontri sul tema e andrà avanti fino al 4 ottobre 2025.