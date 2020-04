Le notizie di stamattina sul coronavirus

Scudo di stato

Il governo ha varato il nuovo decreto per sostenere l’economia e garantire liquidità alle imprese colpite dalla crisi legata alla pandemia di coronavirus. Ai 350 miliardi previsti dal Cura Italia se ne aggiungono altri 400: il decreto porta così le garanzie dello Stato a coprire fino a 750 miliardi di euro di prestiti alle imprese (Corriere). “È una potenza di fuoco”, ha detto il presidente del consiglio Giuseppe Conte presentando il pacchetto (Il Sole 24 Ore). Ossigeno economico Il decreto prevede che i prestiti a Pmi e professionisti sino a 800mila euro saranno coperti da garanzia dello stato al 100 per cento, quelli al di sopra di tale importo e alle grandi imprese al 90 per cento: un compromesso raggiunto dopo aspri scontri nella maggioranza (HuffPost). Le imprese beneficeranno anche della sospensione di vari pagamenti fiscali e contributivi, che lo Stato rinuncia ad incassare insieme con le ritenute per molti professionisti (Repubblica). Gioielli di famiglia Trova spazio nel decreto anche l’estensione del golden power, tramite cui il governo si riserva di impedire scalate ad aziende-chiave anche nei settori finanziario, creditizio e assicurativo, di energia, acqua, trasporti, salute, sicurezza alimentare, intelligenza artificiale, robotica, semiconduttori e cybersicurezza (Adnkronos).

L’allarme del procuratore nazionale antimafia Cafiero De Raho: “I clan sfrutteranno l’emergenza per mangiarsi l’economia” (Repubblica).

Junior e senior Il consiglio dei ministri ha varato anche un decreto sulla scuola: se non sarà possibile il rientro in classe, l’esame di maturità sarà sostituito da un’interrogazione online, quello di terza media da una valutazione del consiglio di classe. Tutti gli allievi saranno promossi (Corriere). Grazie a un accordo tra poste e arma, i pensionati dai 75 anni in su potranno ricevere la pensione a casa direttamente dai carabinieri (Ansa). Fase due Potrebbe essere il 4 maggio la data di inizio della vera ripartenza, che sarà cauta e graduale (Corriere). Mente migliaia di imprese sono pronte a partire dopo Pasqua, scrive La Stampa. Le condizioni: mascherine e distanza tra i lavoratori. Sul plateau I dati di ieri sui contagi da coronavirus confermano la stabilizzazione del trend: i nuovi casi sono stati 1.941, il numero più basso da venti giorni (Bloomberg) e che porta il totale dei casi in Italia a 132.547 (93.187 attualmente positivi). Calano anche i ricoverati in terapia intensiva (3.898) e aumentano i guariti (ieri 1.022, per un totale di 22.837). Il numero delle vittime è però aumentato rispetto a ieri (+ 636), per un totale di 16.523 (La Stampa). “Si conferma il trend confortante che vediamo da qualche giorno grazie alle misure di contenimento”, ha commentato Luca Richeldi del Comitato tecnico scientifico (Ansa). Secondo tre diversi studi tuttavia i casi reali in Italia sarebbero tra i cinque e i sei milioni (Repubblica). Test sierologico È pronto il primo test italiano per la patente d’immunità, scrive il Corriere: è stato messo a punto dal Policlinico San Matteo di Pavia con il gruppo DiaSorin, costa meno di 5 euro, basta un prelievo di sangue e si ottiene il responso in un’ora. Mentre al Pio Albergo Trivulzio il governo invia una squadra di ispettori per approfondire la situazione di emergenza nel polo geriatrico più importante del Paese (Repubblica).

D-day

Si tiene oggi in videoconferenza la riunione dell’Eurogruppo che dovrebbe concordare gli strumenti Ue d’intervento contro la recessione da coronavirus (Guardian). Paesi Bassi e Germania hanno inviato segnali distensivi, con la cancelliera Angela Merkel che ha sottolineato che il Mes “ha linee di credito con condizionalità minime” (Corriere). L’Italia ribadisce però il no secco a tale strumento (Adnkronos), mentre la Francia avverte che non approverà il pacchetto se non conterrà il fondo temporaneo eccezionale che ha proposto come soluzione di mediazione (Il Fatto Quotidiano).

Tutte le insidie per l’Italia negli strumenti del pacchetto Ue (HuffPost)

L’Europa sta perdendo l’Italia? (Ft)

Euro-virus

Il primo ministro britannico Boris Johnson è stato trasferito nel reparto di terapia intensiva del St. Thomas Hospital di Londra, dov’è ricoverato da domenica, dopo il peggioramento delle sue condizioni indotte dal coronavirus (Bbc). A fare le sue veci alla guida del governo è ora il ministro degli esteri Dominc Raab (Business Insider). Da tutti i leader del mondo, oltre che dalla politica britannica, sono giunti messaggi di auguri di ripresa per Johnson (Guardian).

Ritrovata la regina, Londra si scopre senza premier (La Stampa)

Fase 2 Oltre all’Italia, segnali di rallentamento nella crescita del contagio sembrano consolidarsi anche in Spagna, Germania e Paesi Bassi (Bloomberg), mentre la Francia ha vissuto la sua giornata più nera con 833 vittime (Bbc). A guidare la “exit strategy” dalla quarantena potrebbero essere l’Austria, che si appresta a riavviare parte delle attività dal 14 aprile, e la Danimarca, che riaprirà scuole e centri di cura dal giorno successivo (Washington Post). Coerenza digitale L’organismo europeo di supervisione sulla privacy ha invitato i governi Ue a sviluppare un’unica app per il tracciamento e controllo della pandemia (Politico).

Allerta globale

Gli Stati Uniti sono entrati in quella che le autorità prevedono sarà la settimana del picco dei decessi. Il numero delle vittime ha sfondato quota diecimila, e il 90 per cento degli americani è ormai in lockdown (Washington Post), mentre gli ospedali denunciano gravi carenze soprattutto di tamponi (Reuters). Segnali Il presidente Donald Trump ha detto però che oltre il picco s’intravede “la luce in fondo al tunnel”, mentre il governatore dello stato di New York Andrew Cuomo ha sottolineato come i numeri di vittime e ricoveri sembrino stabilizzarsi (New York Post). Ma i più importanti osservatori dell’economia Usa prevedono una caduta senza precedenti nei prossimi mesi (Politico).

Una nuova crisi economica colpisce una generazione di giovani americani indebitati (Nyt)

Trump continua a difendere, senza evidenze scientifiche, l’efficacia del farmaco anti-malaria, l’idrossiclorochina, nella cura del covid-19 (Politico)

Digiuno politico La corte suprema del Wisconsin ha bloccato la decisione del governatore dello stato, il democratico Tony Evers, di far slittare le primarie presidenziali in calendario per oggi a causa del coronavirus (Politico). Qui Giappone Dopo l’impennata di contagi delle ultime 48 ore, il primo ministro giapponese Shinzo Abe potrebbe dichiarare oggi l’emergenza nazionale (Nhk). I casi accertati in Giappone sono ora 3.500, mille dei quali a Tokyo (Corriere). Al collasso Un gruppo di 24 ex alti dirigenti e diplomatici mondiali ha rilasciato un appello alla Casa Bianca perché salvi “centinaia di migliaia di vite” sospendendo le sanzioni che impediscono l’arrivo di materiale medico e umanitario in Iran (Guardian).

