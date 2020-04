La Germania potrebbe riaprire le scuole il 4 maggio

Secondo la Reuters il governo tedesco sta considerando l’ipotesi di revocare alcune delle restrizioni imposte a marzo per contenere l’epidemia di coronavirus, ma le misure di isolamento resteranno in vigore almeno fino al 3 maggio.

In base alle proposte in discussione i negozi fino a 800 metri quadrati, le biblioteche e altri esercizi potrebbero essere autorizzati a riprendere l’attività a partire dalla prossima settimana. Le scuole potrebbero riaprire gradualmente a partire dal 4 maggio, mentre gli asili per il momento dovrebbero rimanere chiusi, così come i locali pubblici.

Finora la Germania ha registrato 127.584 casi di coronavirus e 3.254 decessi. Dall’8 aprile i nuovi contagi registrati ogni giorno sono calati da 5.633 a 2.138. Nel centro per i richiedenti asilo di Ellwangen, però, negli ultimi cinque giorni sono stati registrati quasi 250 nuovi casi su 606 persone. In molti centri gli ospiti accusano le autorità di non aver fatto abbastanza per limitare i contagi.