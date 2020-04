Donald Trump vuole chiudere completamente le frontiere statunitensi

Il presidente statunitense Donald Trump ha annunciato su Twitter che presto firmerà un decreto per bloccare completamente l’immigrazione verso gli Stati Uniti. La misura, ha scritto Trump, sarà temporanea. Dopo l’inizio dell’emergenza coronavirus gli Stati Uniti avevano chiuso il confine con il Messico e il Canada per gli spostamenti non essenziali e bloccato prima i voli provenienti dalla Cina e poi quelli dall’Europa. Ma teoricamente chi è in possesso di un visto regolare per vivere e lavorare negli Stati Uniti può ancora entrare nel paese.

Secondo Trump chiudere i confini permetterà di combattere il virus e di proteggere i posti di lavori dei cittadini statunitensi. “Alla luce dell’attacco portato avanti dal Nemico Invisibile, e anche vista la necessità di proteggere i lavori dei GRANDI cittadini americani, firmerò un ordine esecutivo che sospende temporaneamente l’immigrazione verso gli Stati Uniti”.