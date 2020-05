La Nuova Zelanda è convinta di aver arginato il virus

Il 4 maggio è il primo giorno in cui non sono stati registrati nuovi casi di covid-19 in Nuova Zelanda da quando a metà marzo è stato imposto il lockdown in tutto il paese. Le rigide misure di contenimento sono state allentate a partire dal 28 aprile, ma alcune limitazioni restano in vigore. Molte attività, compresi negozi e ristoranti, sono chiusi, la maggior parte degli studenti continua con la didattica a distanza e la popolazione deve mantenere il distanziamento sociale.

“I dati sono incoraggianti, ma si riferiscono a un momento specifico”, ha detto Ashley Bloomfield, il direttore generale della sanità. “Il vero test arriverà durante la settimana, quando sarà trascorso il periodo d’incubazione del virus e il tempo che ci vuole perché le persone mostrino i primi sintomi, di solito cinque o sei giorni dopo l’esposizione”.

I casi di covid-19 in Nuova Zelanda sono stati 1.487 e venti persone sono morte. Sette persone sono ancora in ospedale. L’ultimo giorno senza nuovi contagi nel paese è stato il 16 marzo, qualche giorno prima del lockdown imposto dal 25. L’11 maggio il governo deciderà se allentare ulteriormente le restrizioni. L’approccio adottato dalla prima ministra Jacinda Ardern nei confronti dell’epidemia, basato su una strategia aggressiva per eliminare il virus e sulla vicinanza emotiva ai cittadini, è stato apprezzato nel paese e nel mondo.