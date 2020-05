In Cina i matrimoni si celebrano online

Mentre la vita in Cina comincia a tornare alla normalità, riprendono i preparativi per i matrimoni. Ma dato che i banchetti e i raduni numerosi sono ancora vietati, molti scelgono l’alternativa online. In Cina lo streaming era diffuso già prima della pandemia e ora molte giovani coppie decidono che chi vuole può partecipare alla cerimonia collegandosi online e può anche inviargli dei regali di nozze.