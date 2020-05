Il gioco che insegna il distanziamento sociale

Can you save the world? (Puoi salvare il mondo?) è un gioco per insegnare ad adulti e bambini il distanziamento sociale. Il giocatore si muove attraverso le strade di una città. Guadagna punti, salvando vite umane, evitando di avvicinarsi troppo alle persone che incontra e raccogliendo mascherine. Il gioco è stato ideato da Richard Wiseman, psicologo dell’Università dell’Hertfordshire, nel Regno Unito, ed è stato realizzato dallo sviluppatore Martin Jacob.