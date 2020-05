Le notizie di stamattina sul coronavirus

Boom del debito L’Ocse ha stimato che i paesi più ricchi possano ritrovarsi con 17 mila miliardi di debito pubblico in più come conseguenza dell’epidemia ( Ft ).

Nel mondo il numero dei contagiati si avvia verso i 5,4 milioni con oltre 343mila vittime ( Johns Hopkins University ). Gli Stati Uniti sono ormai prossimi alla soglia dei 100mila decessi, come riporta anche una pagina interattiva del Nyt . Allo stesso tempo, la Casa Bianca ha deciso di vietare l’ingresso negli Usa a tutti coloro che sono stati in Brasile nelle ultime due settimane ( Reuters ). Intanto la Russia ha fatto registrare 153 vittime in 24 ore, il numero più alto dall’inizio dell’emergenza ( Newsweek ).

No, viaggiare La Francia ha fortemente sconsigliato le vacanze all’estero per quest’estate ( France 24 ). Per mercoledì è atteso il voto del parlamento sull’introduzione di un’app per il tracciamento dei contagi.

Non si tocca Il premier Boris Johnson è intervenuto per difendere il suo braccio destro Dominic Cummings dall’accusa di aver violato la quarantena ( Bbc ). Intanto dal 1 giugno il Regno Unito inizia la seconda fase di uscita dal lockdown con la riapertura delle scuole primarie ( The Independent ).

Mercoledì la Commissione europea dovrebbe presentare la sua proposta per il Recovery fund, mentre il piano avanzato dai cosiddetti paesi frugali, Austria, Olanda, Danimarca e Svezia ha messo in luce le divisioni ancora presenti tra le nazioni, nota Ft .

Dal 15 giugno l’Austria riaprirà le frontiere con Germania e Svizzera, ma non con l’Italia. Il ministro degli esteri Luigi di Maio ha detto di essere pronto a sentire l’omologo austriaco per discutere della questione (Repubblica).

(nuove) ripartenze Oggi riaprono in quasi tutta Italia palestre e piscine in cui si dovranno rispettare le specifiche norme anti-contagio e di distanziamento sociale (Sky TG24). Con una lettera inviata al governo venerdì scorso e resa nota oggi dal Corriere, le regioni chiedono nuove linee guida per la libera circolazione a partire dal 3 giugno e per la riapertura di cinema, teatri e servizi per l’infanzia e l’adolescenza.

Tutto confermato Il governatore del Veneto Luca Zaia ha detto che tra fine agosto e inizio settembre si terrà la tradizionale Mostra del cinema di Venezia (Adnkronos).

Arrivano i rinforzi In settimana verrà pubblicato il bando rivolto a inoccupati, a chi usufruisce di ammortizzatori sociali o reddito di cittadinanza per reclutare 60mila assistenti civici che aiuteranno a vigilare durante la fase 2 (Il Fatto Quotidiano).

Numeri completi? In una giornata sono stati registrati 531 nuovi casi e 1.639 guariti in più. I decessi sono stati 50: in Lombardia non ci sono stati morti, ma si ipotizza anche una mancata trasmissione dei dati (RaiNews 24).

Caccia al bonus Il governo ha confermato per aprile e maggio il bonus di 600 euro per gli iscritti alle casse professionali. I professionisti però, non potranno beneficiare dei contributi a fondo perduto (Repubblica).