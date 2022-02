La Russia ha alzato la tensione anche con dei video falsi

Nelle settimane precedenti l’invasione, la Russia e i separatisti filo-russi erano stati accusati dagli Stati Uniti di diffondere dei video di propaganda falsi.

“Mosca ha una lunga esperienza in questo. Non sorprende”, ha detto al Guardian Elliot Higgins, fondatore del sito investigativo Bellingcat. “Quello che sorprende è che non sono migliorati nella fattura. In un certo senso sono peggiorati”.

In questi filmati vengono mostrate violenze e attacchi attribuiti all’esercito ucraino. In realtà, secondo Washington, sono delle “messe in scena” che servivano per accusare Kiev di sabotaggio e alzare la tensione nei confronti del paese tra i cittadini russi. Il video di Le Monde.