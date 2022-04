A marzo in Turchia il tasso d’inflazione ha raggiunto il livello record del 61 per cento, il più alto degli ultimi vent’anni , soprattutto a causa dell’aumento dei prezzi dell’energia (103 per cento), di quello dei prodotti alimentari (70 per cento) e di quello dei trasporti (99 per cento), scrive la Bbc. Ad aprile l’indice era arrivato al 54 per cento.