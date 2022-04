Il 7 aprile 2022 il senato ha confermato Ketanji Brown Jackson ( nella foto ) alla corte suprema. In estate prenderà il posto di Stephen Breyer, che ha deciso di ritirarsi. La sua presenza non cambierà gli equilibri ideologici del massimo organo della giustizia statunitense, visto che i giudici di orientamento conservatore sono in netta maggioranza (6 a 3). “Ma è comunque un evento storico”, scrive Time, “non solo perché Jackson è la prima afroamericana a far parte del massimo organo della giustizia statunitense: è anche la prima giudice degli ultimi decenni ad aver lavorato soprattutto come avvocata d’ufficio prima di diventare magistrata; per la prima volta ci saranno quattro donne e gli uomini bianchi non saranno in maggioranza”.