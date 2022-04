Il 12 aprile è cominciata la demolizione della Nakagin capsule tower, uno degli edifici più noti di Tokyo, scrive il Japan Times. Opera simbolo dell’architettura del movimento metabolista nato alla fine degli anni cinquanta in Giappone, che aveva tra i suoi esponenti Kenzō Tange e Kishō Kurokawa, la Nakagin era stata completata nel 1972. Composta da blocchi cubici con finestre a oblò che ora saranno smantellati, aveva bisogno di manutenzione e l’80 per cento dei proprietari voleva demolirla. Un gruppo nato per preservare la costruzione aveva trovato un potenziale compratore, ma la pandemia ha fatto saltare i piani.