Astronomia La temperatura estiva dell’emisfero meridionale di Nettuno si sta abbassando, ma i motivi non sono chiari. La temperatura si è ridotta di circa otto gradi tra il 2003 e il 2012, scrive il Planetary Science Journal. Tra il 2018 e il 2020 la temperatura del polo sud è invece aumentata di undici gradi. Su Nettuno un anno dura quanto 165 anni terrestri. Le fluttuazioni di temperatura sono quindi avvenute in un tempo relativamente breve.

Salute Secondo una stima pubblicata sul Journal of Headache and Pain, ogni giorno il 15,8 per cento della popolazione mondiale soffre di mal di testa. I ricercatori hanno considerato vari tipi di dolore, comprese le emicranie: circa il 52 per cento della popolazione, più donne che uomini, ne soffre almeno una volta all’anno. I dati però sono spesso lacunosi, soprattutto nei paesi a basso e medio reddito.