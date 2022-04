Il 24 aprile il parlamento del Salvador ha prolungato di trenta giorni lo stato d’eccezione approvato alla fine di marzo per far fronte all’aumento della violenza e degli omicidi causato dalle organizzazioni criminali. La misura introdotta dal governo del presidente Nayib Bukele, spiega il sito indipendente El Faro, sospende il diritto costituzionale alla libera associazione e alla difesa legale. Finora sono state arrestate 17mila persone sospettate di far parte delle gang criminali. Ma secondo le organizzazioni per i diritti umani, gli arresti sono spesso arbitrari. ◆