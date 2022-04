“Migliaia di agricoltori e lavoratori rurali hanno protestato il 23 aprile nella capitale Buenos Aires contro le politiche del presidente peronista Alberto Fernández, in particolare contro il tentativo di regolamentare le esportazioni di alcuni prodotti – come la farina e l’olio di soia – per contenere l’aumento dei prezzi alimentari causato dalla pandemia e dalla guerra in Ucraina”, scrive El País. Molti manifestanti sono arrivati dalle città vicine a bordo di trattori e si sono diretti verso la Casa Rosada, sede della presidenza.