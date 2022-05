Il 22 maggio i Guardiani della rivoluzione iraniani hanno annunciato che il colonnello Hassan Sayad Khodaei ( nella foto, un suo ritratto ) è stato ucciso da due uomini in moto a Teheran. Khodaei si occupava delle operazioni dei Guardiani della rivoluzione all’estero, in particolare in Siria. Il presidente Ebrahim Raisi ha attribuito l’omicidio a soggetti legati “all’arroganza globale”, un’espressione usata per indicare Israele e gli Stati Uniti, e ha promesso vendetta. Per il sito Iran Wire l’omicidio “mira a umiliare la repubblica islamica”, ma è diverso da azioni simili commesse in passato perché non è legato al programma nucleare. Secondo il giornale israeliano Haaretz sarebbe connesso alla “guerra segreta tra Iran e Israele”.