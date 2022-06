Nel tentativo di rilanciare il settore turistico e attirare visitatori che si fermino per periodi lunghi e spendano tanto, l’Indonesia rilascerà visti di cinque anni a chi si trasferirà nel paese per lavorare a distanza. Il ministro del turismo Sandiaga Uno, scrive Tempo, si aspetta che 3,6 milioni di stranieri arrivino nell’arcipelago. Jakarta punta sui dipendenti di grandi aziende digitali come Twitter e Air­bnb che, stando a un sondaggio citato da Uno, si trasferirebbero volentieri.